Benefício é destinado a alunos que ingressarem em qualquer curso, exceto Medicina; todas as solicitações passam por análise de matriz curricular

A Unifev está com transferências abertas para 2023. Estudantes que queiram cursar qualquer graduação da Instituição (exceto Medicina) terão redução de 40% na mensalidade. O benefício não é cumulativo com demais programas, exceto desconto pagamento antecipado, e não se aplica à matrícula e rematrículas. Para se inscrever basta acessar: https://unifev.edu.br/transferencia2023.

Segundo a supervisora do Atendimento da Unifev, Iani Gabriella Pádua Marques, os interessados devem estar aptos a cursar a partir do 3º período da graduação. “Todas as solicitações de transferência passam por análise de matriz curricular e, dependendo da situação, esse desconto pode ser ainda maior”, explicou.

De acordo com o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o matriculado na Unifev possuirá formação de excelência e acesso a ferramentas necessárias para construir um futuro profissional brilhante. “Um dos nossos diferenciais é que o universitário tem contato com atividades práticas da sua área desde os anos iniciais. A Unifev possui nota 5 no Ministério da Educação (MEC) e dois campi, com mais de 40 mil m² de área construída”, afirmou.

Atualmente, a Instituição possui os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharias Civil, da Computação, Elétrica e Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

Para mais informações sobre transferência, descontos e bolsas, ligue ou entre em contato pelo WhatsApp (17) 3405-9990.