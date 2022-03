Colaboradoras participaram de uma palestra sobre a importância da autoestima, que contou com sorteio de prêmios e a entrega de lindos bonsais

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) deu início a uma série de ações em referência ao Mês da Mulher. Na tarde desta terça-feira (08/03), data em que foi celebrado o Dia Internacional das Mulheres, as colaboradoras da Instituição participaram de uma palestra sobre autoestima com a docente do Centro Universitário Profa. Ma. Renata Domingos de Souza Lima. Houve, também, o sorteio de alguns prêmios, coffee break e a entrega de bonsais.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, esteve presente representando a Diretoria da FEV e destacou a importância da mulher para a sociedade. “As mulheres são a base de tudo. Hoje e todos os demais dias deveriam ser em homenagens a elas, que se dividem entre o trabalho, as atividades domésticas e, ainda, arrumam tempo e força para cuidarem de si mesmas e de todos que estão em sua volta”, disse.

Mais cedo, as professoras da UNIFEV participaram de um delicioso café da manhã, com pães de mel, biscoitos doces e salgados. As ações seguem até o final do mês.

Nesta quinta-feira (10/03), as colaboradoras sorteadas receberão massagens e procedimentos estéticos, oferecidos pelos alunos e docentes do curso de Fisioterapia, no Campus Centro.

No dia 18 de março, será realizada uma mesa redonda sobre a prevenção e combate à violência doméstica, com a participação da Delegada da Delegacia da Mulher de Votuporanga, Dra. Edna Rita de Oliveira Freitas, e da coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) de Votuporanga, Kelli Kamikawachi.

No dia 22, uma nova palestra acontecerá no Auditório do Campus Centro, com a docente da UNIFEV Profa. Esp. Manoela Sanchez. O tema será “Mulheres na Liderança”. Já no dia 29, a psicóloga e Profa. Dra. Raquel Martins Sartori falará sobre “Habilidades Sociais e as Relações Abusivas”.