Capacitação, aberta a estudantes e profissionais da área, terão inscrições abertas até 8 de março

A Unifev, por meio da graduação em Ciências Contábeis, abriu inscrições do curso preparatório para o Exame de Suficiência do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) 2024, que seguem até o dia 8 de março.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo link [unifev.edu.br/crc2024]unifev.edu.br/crc2024. O investimento é de R$ 160 e pode ser dividido em até cinco parcelas.

A capacitação, aberta a estudantes e profissionais da área, terá encontros nos dias 9, 16, 23 e 30 de março e 6 e 13 de abril, no período da manhã, no Auditório do Câmpus Centro da Instituição.

Conhecida como Exame do CFC ou Exame do CRC, a avaliação é obrigatória para o exercício da profissão desde 1999. Composta por 50 questões objetivas, a prova é aplicada duas vezes ao ano pela Fundação Brasileira de Contabilidade.

A extensão terá aulas teóricas e práticas, ministradas pela Profa. Esp. Daniely F. Puerta Ferreira, que orientará sobre as disciplinas da prova, compreensão da avaliação e o desenvolvimento de habilidades para um bom desempenho.

A coordenadora da graduação, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, reforça que a meta é capacitar os estudantes para o exame, necessário para a prática legal da profissão. “Em nossa abordagem, empregaremos perguntas de exames passados, proporcionando aos alunos um treinamento mais eficaz com a devida orientação”, esclareceu.