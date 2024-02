Empresário de Valentim Gentil doa cestas básicas para Santa Casa de Votuporanga

Mauricio de Andrade Barreto comemorou 60 anos de idade e pediu colaboração para entidades ao invés de presentes



Neste mês, Mauricio de Andrade Barreto, residente em Valentim Gentil, celebrou seu sexagésimo aniversário de uma maneira especial e solidária.

Em vez de tradicionais presentes, Mauricio escolheu presentear as entidades, com destaque para a Santa Casa de Votuporanga.



A decisão de Mauricio reflete seu comprometimento com a comunidade e seu desejo sincero de fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.

Durante sua festa de aniversário, ele convidou pessoas próximas e comunicou sua intenção de doar cestas básicas para instituições beneficentes, sendo o Hospital uma delas. “A Santa Casa de Votuporanga é conhecida por seu trabalho exemplar no atendimento a todos, independentemente de sua condição financeira. Desempenha um papel vital na comunidade, oferecendo assistência médica e hospitalar a quem precisa, seguindo o princípio de que a vida não cobra nada e que todos merecem cuidados dignos”, disse.

Ele enfatizou que a vida nos presenteia com muitas coisas boas e é gratificante retribuir ajudando o próximo. “Se Deus nos dá sem cobrar nada, e se podemos fazer o mesmo, por que não fazer? A vida é cheia de bênçãos e é maravilhoso poder estender a mão para ajudar os outros”, compartilhou Mauricio.



A doação de cestas básicas não apenas contribui para a alimentação de quem precisa, mas também destaca a importância da solidariedade e da responsabilidade social. Mauricio acredita que pequenos gestos podem ter um impacto significativo na vida das pessoas e espera inspirar outros a seguir o mesmo caminho altruístico.



O responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa, Rosemir Lopes (conhecido como Milão), agradeceu a iniciativa. “Agradecemos por sua generosidade e por lembrar-se da Instituição em seu momento especial. Nosso Serviço de Nutrição e Dietética é responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes e essa colaboração irá nos ajudar nesta demanda”, frisou.



Se você também deseja contribuir com o Hospital, entre em contato com o setor de Captação de Recursos no telefone 17 3405-9133, ramais 2378, 2327 e 2328. A solidariedade é o caminho para construirmos juntos uma sociedade mais justa e acolhedora.