Processos seletivos são para os cursos de Direito, Gastronomia e Psicologia; inscrições já estão abertas pelo site da Instituição.

A UNIFEV abriu editais para contratação de docentes para as graduações em Direito – subárea Empresarial e Comercial (1 vaga); Gastronomia – subárea Técnicas Básicas de Cozinha (1 vaga); e Psicologia – subárea Teorias e Processos do Desenvolvimento Humano (1 vaga). As inscrições podem ser realizadas até os dias 20 e 21 de janeiro e 08 de fevereiro, respectivamente.

Os interessados devem se inscrever por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição eletrônica para o cargo de seu interesse no site: www.unifev.edu.br/editais. No ato da inscrição, é necessário anexar o link do Curriculum Vitae na plataforma Lattes.

Os Processos Seletivos serão compostos por avaliação escrita, profissional e análise curricular. Os requisitos mínimos para o preenchimento das vagas, períodos de inscrição, salários-base e benefícios devem ser conferidos na íntegra nos respectivos editais disponíveis no link citado.

Os resultados finais serão publicados no site da UNIFEV.