Treinamento é aberto à comunidade; inscrições já estão abertas

O curso de Nutrição da Unifev realizará um curso de extensão sobre o corte adequado de alimentos no Campus Centro. O workshop será realizado em 20 de outubro, das 18h às 19h30, com fundamentação teórica e atividade prática no Laboratório de Técnica Dietética e Práticas Gastronômicas.

Aberto à comunidade, o treinamento foi desenvolvido pela Profa. Esp. Vanessa de Castro Gomes Araújo e é dedicado a profissionais cozinheiros, auxiliares de cozinha, estudantes de nutrição, responsáveis técnicos de restaurantes e demais interessados. O valor do investimento é de R$ 30.

Segundo a coordenadora do curso, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, a necessidade da capacitação surgiu a partir de solicitações da comunidade interna e externa.

As inscrições são realizadas pelo site www.unifev.edu.br/cortealimentos até o dia 27 de setembro; alunos da Unifev podem se inscrever pelo Portal.

Mais informações pelo telefone (17) 3405-9990.