Unidades de Saúde e Escolas Municipais também são pontos de coleta da campanha Aquece Votu

Ação promovida pelo Fundo Social de Solidariedade está arrecadando agasalhos e cobertores, novos ou em bom estado de uso

Aquela roupa que está parada no guarda-roupa ou o cobertor que não se usa mais podem aquecer o inverno das pessoas que mais precisam. A campanha “Aquece Votu”, do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, segue a todo vapor e agora conta com as Unidades de Saúde e as Escolas Municipais como pontos de coleta.

A inclusão dos novos centros de arrecadação é para facilitar o acesso de quem deseja colaborar, mas não consegue levar suas doações até os pontos de coleta que estão em funcionamento desde o início da campanha. Além dos Consultórios, Escolas Municipais e o Fundo Social, também fazem parte da ação Unimed Votuporanga, Uniodonto, JMahfuz, Escola Senai e rádio Clube 92 FM.

Podem ser doados agasalhos e cobertores novos ou em bom estado de conservação, que serão encaminhados para quem vive em situação de vulnerabilidade, além de entidades assistenciais.

Pontos de Coleta

Fundo Social de Solidariedade – rua Pará, 3227

Unidades de Saúde

Escolas Municipais

Escola Senai – rua Olga Loti Camargo, 3500

Unimed Votuporanga – rua Rio de Janeiro, 3260

Uniodonto – rua Frei Damião, 2856

JMahfuz – rua Amazonas, 3451

Clube 92 FM – rua Bahia, 4016