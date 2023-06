Cantor gospel Jessé Aguiar, da música “Alívio” se assume homossexual e prepara para estrear na carreira secular

A voz do sucesso “Alívio”, Jessé Aguiar, assumiu ao público sua orientação sexual. Ele, que já tinha anunciado sua saída da música gospel, decidiu expor essa questão pessoal em seu perfil no Instagram.

Ele também divulgou que está gravando um EP autoral com músicas inéditas, seguindo no caminho para sua estreia no meio secular.