Durante aula online, criança percebe bandidos e avisa professor

Um professor que lecionava online foi informado pelo aluno sobre a ocorrência de um assalto na residência do garoto, avisou a direção da escola, que chamou a polícia. Os bandidos, ao notar a chegada de viaturas, tentaram fugir com o carro mas não conseguiram ligar e acabaram fugindo a pé com os pertences dos moradores.

A ocorrência, de acordo com o portal RP10, foi nesta terça-feira (25), em Andradina. Um casal de empresários foi rendido por dois assaltantes armados em sua casa no bairro Piscina. No momento do assalto o casal estava com seu filho e uma empregada doméstica.

Os assaltantes aproveitaram enquanto a empregada lavava a frente da casa. Ela foi rendida e obrigada a abrir o imóvel. A empresária ouviu vozes no andar de cima. Também acabou rendida assim que subiu as escadas. Com uma arma apontada para a barriga os assaltantes exigiram dela relógios, joias, celular e chave do carro.

Foram momentos de terror, relatados ao professor em tempo real pelo aluno, que estava em um dos cômodos e não foi visto pelos criminosos. Avisado pela criança que tinha assaltantes na casa, o professor comunicou a direção da escola que entrou em contato com a polícia.

