Unidade de Coleta de Sangue comemora seis anos de atividade

O trabalho da Unidade é crucial para manutenção dos estoques; uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas

A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga “Dr. Elcio Sanchez Estevez” completa, nesta semana, seis anos de atividade, e já coletou mais de 10 mil bolsas neste período. O trabalho da Unidade é crucial para manutenção dos estoques. Vale ressaltar a importância da população em manter o hábito de doar sangue, pois uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

A doação regular é responsável por manter o estoque de bolsas de sangue com capacidade suficiente de armazenamento e, por isso, necessita de colaboração do doador, independentemente do tipo sanguíneo.

Além de acondicionar um estoque com capacidade suficiente para eventuais emergências, a doação também é fundamental para transfusões e cirurgias.

Dias de doação

As doações são realizadas por meio de agendamento, às terças-feiras, no período da tarde, das 15h às 18h; às quintas-feiras, das 8h às 11h; e todo primeiro sábado do mês, exceto quando for feriado ou ponto facultativo, das 8h às 11h.

Interessados em doar podem entrar em contato com a Unidade pelo (17) 3423-2986 ou no WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A Unidade de Coleta de Sangue fica na Avenida da Saudade, nº 2.603 (Cidade Nova).

Quem pode doar

Doadores devem apresentar documento oficial com foto emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional; estar bem de saúde; ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis), o homem deve pesar mais de 50kg e a mulher mais de 51kg. A primeira doação deve ser antes dos 60 anos e pessoas com tatuagens também podem doar após um ano de realização do procedimento, outros critérios serão avaliados na entrevista clínica.

Durante o período de um ano, homens e mulheres possuem intervalos diferentes para doação Doadores do sexo masculino podem realizar até quatro vezes com intervalo mínimo de dois meses entre cada doação e mulheres podem doar até três vezes com o período de três meses entre uma doação e outra.

Antes de doar sangue é importante dormir bem por pelo menos seis horas, evitar jejum e consumo de bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação, fazer refeições leves e não fumar uma hora antes. Caso esteja fazendo uso de algum medicamento, levar o nome do remédio.