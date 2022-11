Na madrugada de ontem, por volta das 3 horas, mais um grave acidente ocorrido na rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425, no trecho que liga Guaíra a Miguelópolis tirou a vida de uma pessoa.

Segundo o que foi apurado, a condutora de 34 anos L.F.S do veículo ONIX de cor preta, natural de Barretos-SP, transitava sentido Miguelópolis a Guaíra quando teria invadido a pista contrária e colidido com o veículo Scania, conduzido por L.C.S, no sentido contrário.