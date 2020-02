Turistas são mordidos por piranhas na prainha de Pereira Barreto

Os dois primeiros casos foram registrados no sábado (22). Dois homens contaram para os bombeiros que entraram na água e sentiram mordidas no pé.

O outro caso foi no domingo (23). Uma criança de 13 anos, moradora de São Carlos, estava com a família na prainha, quando sentiu uma mordida no pé. Ela também recebeu atendimento dos bombeiros que ficam na prainha e foi encaminhada para a Santa Casa, onde recebeu cuidados médicos e foi liberada.