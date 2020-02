Tubos de drenagem de águas pluviais da Arena “Plínio Marin” são instalados

A obra de cobertura e iluminação da Arena “Plínio Marin”, que está em andamento, conta com R$ 800 mil de recursos federais conquistados com apoio do Deputado Fausto Pinato.

O investimento total na obra é de cerca de R$ 2 milhões somando também com a emenda de R$ 1,070 milhão do atual Prefeito João Dado, quando exercia atividade parlamentar.

A obra disponibilizará um espaço mais adequado para o público assistir aos jogos sediados na Arena. O trabalho é acompanhado e fiscalizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Obras.