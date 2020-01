Trump divulga logo da Força Espacial dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou nesta sexta-feira (24) o logotipo da Força Espacial, novo serviço militar do país. A unidade do Pentágono, focada na guerra no espaço, irá integrar a Força Aérea e será o primeiro serviço militar americano a ser criado em mais de 70 anos.

Trump ordenou a criação do comando militar espacial em 2018 — medida que o então secretário de defesa, Jim Mattis, rejeitou por considerar cara e inútil. Em junho daquele ano, o presidente justificou a intenção de criar o novo ramo das Forças Armadas: “Nosso destino além da Terra não é apenas uma questão de identidade nacional, mas uma questão de segurança nacional”, afirmou.

O lançamento da Força Espacial será financiado com US$ 40 milhões em seu primeiro ano.

Segundo a BBC, a unidade não pretende colocar tropas em órbita, mas proteger os ativos dos Estados Unidos, como as centenas de satélites usados para comunicação e vigilância.

Isso acontece num momento em que chefes militares americanos observam a China e a Rússia fazendo avanços nessa fronteira. O vice-presidente Mike Pence havia dito anteriormente que os dois países tinham lasers e mísseis antissatélite que seu país precisa combater.

“O ambiente espacial mudou fundamentalmente na última geração. O que antes era pacífico e não disputado agora está lotado e cheio de atrito”, disse Pence.

O trabalho da Força Espacial vai somar ao já realizado pelo Comando Espacial dos Estados Unidos (Spacecom, na sigla em inglês), criado em agosto de 2019 para lidar com as operações espaciais das Forças Armadas americanas.