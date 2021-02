A troca dos tubos de galerias pluviais vai resolver definitivamente o problema de vazamentos no bairro que vem ocorrendo nos últimos anos. “Essa foi uma determinação que coloquei à Saev Ambiental desde os primeiros dias do nosso governo. Sentamos com a construtora, traçamos um plano de trabalho, que se iniciou pelos serviços paliativos, e, agora, a obra definitiva começa a ser executada”, afirmou o prefeito.

Os serviços começarão pela rua Carlos Henrique Assi e se estenderão durante a semana pela avenida Simão Álvares Carrilho. O cronograma acertado prevê a substituição de 5.781 metros de tubulação e recomposição asfáltica, tudo custeado pela empresa. O prazo para conclusão são 90 dias. As obras serão supervisionadas pela Saev Ambiental.

De acordo com o superintende da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, não haverá expediente aos finais de semana e feriados para não criar transtornos aos moradores em seus dias de descanso. As atividades diárias também serão encerradas até às 17h, para que o fornecimento e água e a interdição de ruas sejam liberados.

Casali explicou que não haverá interrupção no abastecimento de água para todo o bairro, mas apenas no setor da troca e proximidades. Nestes locais, a interrupção será das 7h às 17h, e toda a população será orientada através de panfletos sobre o cronograma de serviços.