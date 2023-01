Moradora de Votuporanga ganha motocicleta zero quilômetro no “Show de Prêmios” do “Sorte Saúde”

A moradora de Votuporanga, Mara Rúbia Davanço dos Santos, começou muito bem 2023 e ganhou uma motocicleta zero quilômetro no “Show de Prêmios” do “Sorte Saúde”, título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) de Rio Preto, que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Mara conta que viu um anúncio nas redes sociais sobre o “Sorte Saúde”, e, sabendo da importância do HB para região, resolveu comprar um título. “Quando eu vi que a renda era destinada a Funfarme não hesitei. Minha mãe fez tratamento oftalmológico há anos e sempre vi o carinho e atenção que a ela era dado. E o mais impressionante, fiz a compra no dia 27 de dezembro e hoje, 6 de janeiro, estou indo para casa com uma motocicleta zero quilômetro.”, afirma a ganhadora.

“Começar o ano assim, salvando vidas e ganhando um prêmio é simplesmente fantástico! Fica aqui meu convite, compre o “Sorte Saúde”, contribua para o Hospital de Base e ainda concorra prêmios”, complementa Mara.

E quem também foi contemplado e ganhou uma Scooter Elétrica no “Giro da Sorte” foi o aposentado Edvaldo de Souza, morador de São José do Rio Preto. “Comprei o título de capitalização para contribuir com o Hospital de Base e tive a felicidade de ganhar a scooter novinha. Sou muito grato a todo o complexo hospitalar e pelo serviço prestado a toda região. E fica meu convite, compre o “Sorte Saúde” e contribua com a Funfarme, uma instituição que é exemplo”, diz Edvaldo.

Então que tal começar 2023 salvando vidas e ainda concorrer a R$ 150 mil? Ao comprar o “Sorte Saúde”, título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) de Rio Preto, além de concorrer a vários prêmios, estará contribuindo no tratamento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o complexo do Hospital de Base. E, ainda com o mesmo título, é possível concorrer, pelo “Show de Prêmios”, uma motocicleta Honda CG-160 zero quilômetro, uma Scooter Elétrica, uma televisão de 50 polegadas e R$ 2 mil nos vários giros da sorte.

Os títulos já estão à venda em vários pontos espalhados pela região e através do site www.sortesaude.com.br ou pelo aplicativo que pode ser baixado nas plataformas Android e IOS.

Pelo “Show de Prêmios”, no dia 14 de janeiro, será sorteada uma TV de 50 polegadas. Já no dia 21 serão sorteados uma scooter elétrica e quatro vouchers de R$2 mil para ser utilizado no Fast Shop.

No dia 28, serão sorteados uma motocicleta Honda CG-160 zero quilômetro e cinco vouchers de R$ 2 mil para ser utilizado no Fast Shop. E, no dia 4 de fevereiro, o grande prêmio de R$ 150 mil em dinheiro.

Sobre o “Sorte Saúde”

O “Sorte Saúde” é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, o Instituto do Câncer (ICA) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A grande maioria dos atendimentos feitos no complexo Funfarme é pelo SUS, por isso é necessária toda ajuda possível para que a instituição consiga manter os atendimentos e ampliá-los para quem precisa. O dinheiro do Sorte Saúde é todo revertido à rede pública, para ampliação e manutenção dos leitos.

“Somos responsáveis pelo atendimento de pacientes de mais de uma centena de cidades dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) XV que são contratualizados conosco, além de pessoas que vêm de outros estados buscando tratamentos que oferecemos aqui, como o de cardiopatias infantis. Apesar do apoio que temos de todos os governos, a tabela SUS é defasada e estamos sempre em déficit, por isso lançamos o Sorte Saúde, mais uma forma da população colaborar com nosso trabalho”, ressalta a Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do HB.