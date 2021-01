Trio furta ventilador, linguiça e cerveja de paróquia

Três pessoas são acusadas de furtar um ventilados, 96 latas de cerveja e uma linguiça a vácuo da paróquia São Sebastião no bairro Eldorado, em Rio Preto.

De acordo com informações da polícia, uma movimentação estranha foi verificada por uma viatura às 3h30 em frente à paróquia, na avenida Tanabi. Dois indivíduos saíram correndo quando viram o carro da PM e um terceiro ficou no local.

O homem detido, que se recuperava de uma cirurgia no baço e não podia correr, disse que não conhecia os demais criminosos e que só estava passando pelo local. Afirmou ainda que dois homens começaram a jogar objetivos pelo portão do salão paroquial, que estava aberta. Com ele foram encontrados um ventilados, 96 latinhas de Skol e Brahma e um pacote de linguiça calabresa de 2,5 quilos, embalada a vácuo.

O padre responsável pela paróquia foi comunicado do furto, mas estava em viagem em São Paulo e até a manhã desta terça não tinha ido ao plantão conferir os objetos furtados. A Polícia Civil vai investigar.