Trio é multado pela Polícia Ambiental por pesca irregular

Durante o desenvolvimento das Operações ‘Paz e Proteção’ e ‘Pré-Piracema’, as quais visam coibir a pesca predatória nos rios e mananciais da região, policiais ambientais multaram três pecadores às 16h30 desta quinta-feira (28), em Guapiaçu.

Os policiais faziam patrulhamento às margens do Rio Turvo, mais precisamente na ‘Corredeira do 27’, quando viram os suspeitos utilizando uma tarrafa no meio da referida corredeira.

Após monitoramento, a equipe fez a abordagem dos homens, os quais estavam comum a tarrafa malha 80mm e duas redes de espera de nylon com 30 (trinta) metros de comprimento cada uma.

Indagados sobre a utilização dos apetrechos de pesca e se eram pescadores profissionais, informaram que eram amadores e que os peixes pegos com os apetrechos profissionais eram para consumo próprio.

Até o momento da fiscalização, haviam sido capturados oito quilos de pescados das espécies curimbatá, piapara, tabarana e lambari.

Assim de acordo com a Instrução Normativa Ibama é proibida a utilização de apetrechos profissionais para pesca armado, sendo que diante dos fatos, os pescadores foram autuados por pescarem mediante a utilização de apetrechos não permitidos, com a sanção de multa simples, no valor de R$ 1.160 cada um.

Os equipamentos utilizados na prática da infração foram apreendidos e o pescado passará por análise do órgão competente para verificar a viabilidade de sua doação.