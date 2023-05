Derriane, Miguel e Benício nasceram no dia 12 de maio, na Santa Casa de Araçatuba (SP). Esta foi a terceira gestação múltipla de Jaqueline Monteiro Alves, que agora é mãe de sete filhos

A mulher considera que ter ficado grávida naturalmente ao enfrentar uma doença foi um milagre de Deus, mas admite que precisará ajustar a rotina agora que as crianças vão para casa. “É uma experiência única, eu não estava planejando ficar grávida. O foco era o tratamento e eu não via a hora de acabar isso logo, mas no lugar que eu sofri, Deus me fez feliz também”, comemora.

Caso atípico

De acordo com o oncologista clínico Fábio Veloso Alexandrino, que acompanha a paciente, a gestação de Jaqueline é considerada atípica.

Segundo ele, durante e pós quimioterapia ocorre a diminuição hormonal, que pode ocasionar infertilidade. Mesmo assim, as pacientes em tratamento são orientadas a não engravidar neste período.