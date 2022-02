De acordo ainda com o representante do Tribunal, não se verificou qualquer medida, por parte de Emerson, que pudesse “atrapalhar a instrução ou dificultar, ao final, a aplicação da lei penal”. O desembargador considerou “excessiva e desproporcional” a prisão preventiva, lembrando que o acusado é réu primário.

O caso

Celso morreu após ser atingido por um soco no rosto, dado por Emerson, que, momentos antes, fez uma série de provocações ao advogado, que estava na sacada de seu apartamento. Como Celso era palmeirense e Emerson corinthinano, as provocações começaram por conta da derrota do Palmeiras para o Chelsea no Mundial de Clubes, mas o conflito entre os dois, por questões do condomínio, era antigo, segundo a família os advogados da vítima.