Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprova contas de 2022 do prefeito Jorge Seba

Atual gestão também recebeu a mesma aprovação em seu primeiro ano de mandato, em 2021.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE- SP), aprovou na última sexta-feira (24/5), as contas do segundo ano de gestão do prefeito Jorge Seba. A aprovação é referente ao ano de 2022, a atual gestão também recebeu a mesma aprovação em seu primeiro ano de mandato, em 2021.

Um dos destaques do relatório emitido pelo Tribunal de Contas foi o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, quando Votuporanga ficou entre os 52 melhores municípios paulistas que priorizam efetividade em suas gestões.

No exercício de 2022, comparado ao ano de 2021, os índices melhoraram em praticamente todas as áreas, englobando Educação, Saúde, Planejamento Financeiro, Área Fiscal e Tributária, Meio Ambiente, Zeladoria e Governança de Tecnologia da Informação.

“Isso é uma ótima notícia para a nossa cidade, referenda o nosso trabalho e nos dá fôlego para continuarmos fazendo o melhor por Votuporanga. Essa aprovação mostra que estamos no caminho certo e que estamos atendendo os critérios e índices constitucionais em todas as áreas,” comenta o prefeito, Jorge Seba.