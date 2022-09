Petrobras anuncia corte dos preços da gasolina em 7% a partir de sexta-feira

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou nesta manhã que, a partir da próxima sexta-feira (2) vai reduzir o preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25 por litro, ou uma baixa de 7,08%. Este é o quarto corte consecutivo desde meados de julho.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba, ou uma baixa de 7%.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, destacou a companhia.

A redução segue outras três anunciadas pela petroleira desde meados de julho, quando houve início um ciclo de baixas do combustível, em decorrência de menores cotações globais do petróleo. Agora o combustível da estatal está no menor nível desde março.

Cabe ressaltar que, na véspera, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou que até o fim da semana deveria haver uma “boa notícia” da Petrobras sobre preços de combustíveis, em linha com o que disse ser a política da nova direção da empresa.

“Combustíveis toda semana temos uma boa notícia. Hoje [ontem] é quarta-feira, eu acho que até sexta vai ter mais uma boa notícia porque está sendo uma prática do novo presidente da Petrobras”, disse Bolsonaro em rápida entrevista ao SBT em Curitiba, onde participou de comício.