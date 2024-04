Cantor Zé Neto lança empresa de biofertilizantes à base de tilápia

Evento de lançamento contou com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, inaugurou sua empresa de fertilizantes, a Biotil

Biofertilizantes, na manhã da última quarta-feira, 9.

A empresa faz parte do Grupo Ambar Amaral, localizado em Santa Fé do Sul, cidade a 188 quilômetros de Rio Preto.”Isso aqui é a realização de mais um sonho”, afirmou o sertanejo.

Segundo ele, o grupo ao qual se associou é “uma das maiores referências na agricultura

brasileira”. “Só investi pois é um negócio que realmente acredito, acho que é um passo importante

para o futuro. Estou feliz demais em compartilhar isso com todos vocês”, comenta Zé

Neto.

O evento de lançamento contou com a presença do secretário de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai. O cantor, um assumido apaixonado pela pesca e admirador do agro, entrou para o negócio com um biofertilizante que utiliza a tilápia como fonte de nutrientes para

plantas. “O produto é rico em aminoácidos, com percentual de nitrogênio, fósforo e potássio, com alto teor de carbono orgânico e outros macro e micronutrientes, que contribui com o desenvolvimento e crescimento das plantas e alimentos”, afirmou a assessoria de imprensa do cantor, em nota.

Lucas Israel

[email protected]