Três ficam feridos após carro cair em córrego em Estrela d’Oeste

Três pessoas ficaram levemente feridas após o veículo em que estavam cair em um córrego em uma vicinal que liga Estrela d’Oeste a São João das Duas Pontes, na região de Fernandópolis. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, 11 de setembro.

Segundo informações preliminares, o motorista do Fiat Uno teria perdido o controle da direção, resultando na queda no Córrego do Canta Galo. Duas mulheres e um homem ficaram levemente feridos e foram socorridos por uma unidade de resgate.

O veículo, com várias avarias, precisou ser removido com a ajuda de um guincho.