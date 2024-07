DISE prende mulher por tráfico de drogas em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

M, de 46 anos, foi presa durante ação da Polícia Civil, em sua residência na Rua Irene Galvani Casado, no bairro Santa Amélia. Porções de crack e maconha foram apreendidas.

Uma mulher de 46 anos foi presa durante ação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), nesta terça-feira (2.jul), suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santa Amélia, zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, M., era investigada por agentes da Delegacia Especializada há algum tempo, por suspeita de integrar o comércio ilegal de drogas, principalmente de crack. Após o trabalho de investigação, a DISE pediu a Justiça que fosse expedido um mandado de busca para o endereço que fica na Rua Irene Galvani Casado, pedido que foi autorizado pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga.

Na manhã desta terça-feira, os policiais civis realizaram observações veladas próximos à residência e notaram quando a mulher saiu do imóvel, optando pela abordagem. Já do lado de dentro, encontraram em um bule de louça nove porções grandes de crack e no armário uma porção de maconha. O telefone celular da investigada também foi apreendido.

Segundo a polícia, o crack apreendido, se fracionado, renderia até 280 porções que seria traficado a dependentes químicos.

Em seguida, M., foi apresentada na sede da DISE, onde foi ouvida pelo delegado de polícia, Rafael Latorre Costa, autuada por tráfico de drogas e colocada à disposição da Justiça em uma unidade prisional para aguardar audiência de custódia. Diário de Votuporanga