Acusado de tentativa de homicídio em Fernandópolis é preso pela DIG

Um homem acusado de tentar matar outro na periferia de Fernandópolis foi preso nesta terça-feira, dia 18, por policiais da DIG – Delegacia de Investigações Gerais. A prisão aconteceu no famoso “Bar do Lau”, próximo a sede do Corpo de Bombeiros.

O rapaz de 37 anos foi acusado de desferir vários golpes na cabeça da vítima usando um Bloco de concreto. Após ferir a vítima, ele fugiu do local. O crime aconteceu no final do mês de junho deste ano no bairro Jardim Uirapuru.

A vítima ficou em estado gravíssimo e depois de ser atendida na Santa Casa de Fernandópolis, foi transferida para a UTI do Hospital de Base, ficando cerca de 10 dias internada.

O delegado Rafael Buosi, responsável pelas investigações, optou pela prisão temporária por 30 dias sendo cumprida pelo Setor de Capturas da DIG.