Ex-marido descumpre medida protetiva e é preso em Cardoso

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na tarde de ontem (19) policiais militares da 5ª Cia do 16º BPM/I – Cardoso prenderam um indivíduo por descumprimento de medida protetiva.

Equipe acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de descumprimento de medida protetiva, diligência realizada e feito contato com a vítima pelo local. A vítima relatou o pai de um de seus filhos tinha a ameaçado, intimidado e impedido de retornar para casa com seus três filhos após buscá-los na creche, apresentando uma medida protetiva.

Em ato contínuo a equipe policial patrulhou as imediações para localizar o suspeito, que já é conhecido nos meios policiais. Indivíduo localizado e abordado a uns oitenta metros da vítima.

Durante consulta do registro geral do indivíduo se constatou que o mesmo era procurado da Justiça por ameaça.

Ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia Civil em Cardoso, onde o autor permaneceu preso à disposição da Justiça.