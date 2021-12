NOTÍCIA URGENTE: motorista perde controle de veículo, invade garagem e atinge idosa dentro de casa em Votuporanga

Um grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 9h30 desta sexta-feira, dia 24, véspera de Natal, mobilizou as equipes da Polícia Militar, SAMU e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

Um motorista transitava sentido rua dos Ipês ao centro da cidade, pela avenida José Silva Melo, quando por motivos a serem apurados pela Polícia Científica, perdeu o controle da direção do veículo e atingiu violentamente a garagem de uma residência.

Com o violento impacto, uma moradora idosa de 65 anos de idade, foi atingida pelo carro e a queda do telhado da garagem. Em um esforço conjunto entre as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, a mulher foi socorrida a UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Votuporanga).

A Polícia Militar está no local do acidente e o motorista do veículo será conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

VOTUNEWS