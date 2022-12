Nova modalidade de roubo, Golpe do Bolo faz cada vez mais vítimas

Uma nova modalidade de golpe está na praça: trata-se do ‘golpe do bolo’ que passou a enganar a população no dia de seu aniversário. “É muito triste, frustrante e mexe muito com o seu emocional. Ele dispara sentimentos seus de impotência e fragilidade, num dia especial”, diz uma das vítimas que preferiu não ser identificada ao falar com a equipe de reportagem da Jovem Pan.

A portaria do prédio avisou que ela recebeu um presente, o motoboy mostra um bolo de uma marca conhecida e cobra apenas o frete de R$ 6,90. “Fui pagar com o dinheiro e ele não aceitou, teria que ser com o cartão. Dei o cartão a ele e não passou. Problema de sinal, vou usar a outra maquininha. Eu com pressa, pois estava no horário de expediente. Passei de novo, ele passou de novo e falei que não dava para esperar mais. Eu queria saber quem mandou o bolo e ele disse que só falaria quando concluísse a transação pelo cartão. Dei o dinheiro e não pedi o troco”, afirmou.

Ela pensou que uma sobrinha havia enviado o bolo e a empresa do bolo afirmou que não realiza entregas com motos. “Consultei o banco e vi que, nas duas vezes que ele passou na maquininha, ele sacou um valor alto”, confessou. O advogado Henrique Cataldi ressaltou que, nos dias atuais, presentes ou serviços precisam ser analisados como possível golpe. “Nenhum lugar ou estabelecimento confiável vão se furtar em receber o pagamento por dinheiro ou por Pix. Não é bom entregar o cartão na mão do suposto entregador, ele é de uso intransferível. O cliente não pode deixar o cartão para o entregador fazer da forma como ele bem entender”, explicou.

Os criminosos muitas vezes também trocam cartões ou fotografam os originais para efetuar outros golpes na internet.

“Estes criminosos são estelionatários e estelionatários têm a sedução da palavra”, alertou o advogado. A empresa de bolos, Sodiê, publicou uma nota em que afirma não realizar entregas ou cobrar taxas para que seus produtos sejam enviados.