PERDA: falece o senhor Reinaldo Navarro, popular “Rei do Gado” do Pozzobon

PERDA

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu hoje o comerciante de Votuporanga REINALDO NAVARRO.

Se tornou popular com o ‘Rei do Gado’, no Pozzobon.

Enfrentava problemas graves de saúde e estava internado em Rio Preto.

Inúmeras mensagens de conforto são enviadas à família nesse momento de luto.