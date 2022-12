Novembro de 2022 é o mais baixo no volume de chuvas dos últimos 7 anos

Estiagem na região noroeste do Estado atrapalha também o produtor rural, atrasando o início do plantio

Os últimos dias de novembro foram marcados por chuva e vento forte em várias regiões do município, que sofreu no penúltimo mês do ano com os efeitos da seca e falta de chuva. No último dia do mês (30) o volume registrado foi de apenas 3,0 mm, totalizando apenas 𝟔𝟕,𝟔 𝐦𝐦 em novembro.

Assim, o mês de novembro de 2022 é o mais baixo no volume de chuva registrado nos últimos 07 anos, período que iniciou o monitoramento através do sistema pluviométrico do CEMADEN, instalado no paço municipal e supervisionado pela Defesa Civil. Com acumulado de 𝟔𝟕,𝟔 𝐦𝐦, novembro choveu menos que o mês anterior, outubro, que registrou 𝟔𝟗 𝐦𝐦; período que se inicia o plantio para os agricultores.

Novembro de 2021, também foi mais baixo que do ano anterior (2020), quando registrou o acumulado de 𝟏𝟑𝟖,𝟓 𝐦𝐦. Já o recorde registrado em Fernandópolis foi em 2018, quando naquele novembro teve 𝟑𝟎𝟗 𝐦𝐦 de acumulado, sendo quatro vezes mais que o novembro atual (2022).

Com o baixo volume registrado de acumulados em outubro e novembro, segundo especialistas, a escassez de chuvas pelo terceiro ano seguido também prolonga impactos.

Nos cálculos dos agricultores, a falta de água deve causar queda na produção de até 60%. A situação em algumas regiões da zona rural do município só não é pior porque o tempo contribuiu e houve registros de 80 mm no mês todo de novembro.