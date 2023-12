Em todo o percurso, o Trem de Natal da Rumo passará por mais de 20 cidades do Estado de São Paulo que integram a área de abrangência da concessionária ferroviária. O roteiro inclui os municípios de Sumaré, Araraquara, São José do Rio Preto, Rio Claro, Americana, Campinas e também Cubatão e Santos no litoral. No total, o Trem de Natal 2023 vai percorrer mais de 800 quilômetros pelos trilhos da Malha Paulista. A iniciativa conta com a parceria da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).