IFSP Votuporanga forma seu primeiro estudante surdo

Familiares, professores e equipe multidisciplinar trabalharam juntos.

21 de dezembro, o IFSP Votuporanga diplomou Kayke Fernando Vieira Nunes como Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Surdo, ingressou na instituição em 2019 e passou por dois anos letivos de ensino remoto (2020 e 2021), por conta da pandemia. Em cerimônia realizada na Câmara Municipal, mais de 100 estudantes receberam o canudo de técnicos.

Comemorada por Kayke e sua família, a conquista é fruto da soma de seus esforços aos dos professores do IFSP na adaptação das atividades escolares. Foram decisivos o Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o Napne, mantido pela instituição, juntamente com a Coordenação Sociopedagógica. O estudante teve acesso a um Plano Educacional Individualizado (PEI).

Leyla Nunes, mãe de Kayke, assinala o comprometimento dos profissionais desde o momento da matrícula. “Eu fui acolhida por toda equipe, que realmente quis saber sobre o que o Kayke necessitava”, conta.

Interessados em dividir experiências ou acompanhar o trabalho do IFSP Votuporanga na Educação Especial devem procurar o setor Napne ou enviar email para: napne.vtp@ifsp.edu.br

O Campus Votuporanga está localizado na Zona Norte de Votuporanga, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon.