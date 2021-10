As vítimas são um agricultor e dois funcionários de uma usina

Um agricultor, de 63 anos, e dois funcionários de uma usina, de 55 e 32 anos, morreram quando tentavam apagar um incêndio em uma propriedade rural, durante a forte ventania, na tarde de sexta-feira, 1º, na divisa entre Auriflama e Santo Antonio do Aracanguá.

Segundo informações da Polícia Militar, o agricultor foi até o local para tentar salvar parte do gado, mas acabou sendo atingido pelas chamas, que aumentaram após os fortes ventos.

Os funcionários de uma usina local, estavam em um caminhão pipa, jogando água contra as chamas, mas o forte vento fez com que fossem cercados pelas chamas.

A Delegacia de Polícia de Santo Antonio de Aracanguá vai abrir inquérito para apurar as circunstância da morte dos operários e do agricultor, que será enterrado neste sábado, 2, no Cemitério Municipal de Auriflama.

Marco Antonio dos Santos – diarioweb.com.br