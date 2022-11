Em entrevista ao g1, o delegado Marcelo Rogério Barozzi disse que colheu depoimentos de testemunhas e analisou vídeos para finalizar o inquérito. O condutor do veículo alegou em depoimento que acelerou após ser agredido pelos participantes do ato. “Minha tese da época do flagrante ficou mais robustecida. Os vídeos anexados ao processo comprovaram que o motorista não parou. Ele diminuiu a velocidade e saiu cantando pneu. O vidro do carro do motorista estava fechado”, afirmou.O delegado não divulgou ao g1 os vídeos que alegou ter usado durante a investigação. A advogada Priscila Furlaneto afirmou que impetrou habeas corpus para revogar a prisão preventiva do motorista.