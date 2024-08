Na madrugada deste domingo, 11 de agosto, um grave acidente resultou na morte de João Rafael Tagliari Lopes, de 25 anos, na Vicinal Pedro Floriano, no km 06, em Urânia. O jovem, morador da cidade, colidiu com uma árvore após perder o controle de seu veículo, uma VW Saveiro.

No local, as equipes de resgate encontraram João Rafael preso nas ferragens. Os bombeiros rapidamente iniciaram o processo de retirada do jovem e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pelo médico do SAMU ainda na cena do acidente.