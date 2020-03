Caminhoneiro é feito refém por quase sete horas durante roubo em Tanabi

Trabalhador de 68 anos foi rendido pelos criminosos ainda na boleia do caminhão, na Rodovia Euclides da Cunha. Parte da carga foi levada. Caso é investigado.

Na noite desta quarta-feira (4), um motorista de caminhão, de 68 anos, foi rendido na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo de Tanabi/SP.

De acordo com informações, o caminhão transportava defensivos agrícolas e parte da carga foi roubada; sendo que o caminhoneiro ficou das 22h30 até às 6h rendido pelos assaltantes.

Contudo, ao tentarem deixar o posto pela manhã, ainda com a vítima rendida, a carreta travou devido ao sistema de rastreamento do veículo. Mesmo assim, parte da carga já havia sido subtraída provavelmente com auxílio de outro veículo.

Diante da impossibilidade de progressão na ação criminosa, os ladrões fugiram. Assustado, o motorista contou aos policiais que em 40 anos de profissão, nunca havia passado por tal situação. O caso é investigado pela Polícia Civil.