TRAGÉDIA EM PONTES GESTAL: duas pessoas morrem em acidente na rodovia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O dia amanheceu com uma triste notícia. Um acidente provocou a morte de duas pessoas na rodovia que liga a Pontes Gestal.

A colisão aconteceu no cruzamento da rodovia Miguel Jabur Elias, duas pessoas morreram: um homem e mulher, irmãos, moradores de Votuporanga e funcionários públicos de Pontes Gestal. Bombeiros no local.

O acidente envolveu um Fiat Palio e um Fiat Strada. O Corpo de Bombeiros de Votuporanga esteve no local e a Polícia Científica está levantando informações que possam apontar as causas do acidente.