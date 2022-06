TRAGÉDIA EM GUAÍRA: DOIS JOVENS PERDEM A VIDA EM GRAVE ACIDENTE NA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND

Um grave acidente na manhã de ontem, domingo, 12 de Junho 2022, tirou a vida do jovem Higor Queli de 22 anos e hoje pela manhã Henrique Gaia, 26 anos, faleceu. Ele chegou a ser socorrido, passou por cirurgia e foi transferido para Barretos SP, mas, infelizmente não resistiu e veio a óbito.

A morte dos jovens comoveu toda população, eles eram muito queridos, pessoas do bem cheios de alegria, de muitos amigos e sempre dispostos para ajudar o próximo.

Os amigos seguiam para o trabalho em um veículo gol pela rodovia Assis Chateaubriand SP-425, que liga Guaíra SP a Miguelópolis SP o acidente ocorreu envolvendo 02 caminhões canavieiros e o veículo Gol, agora Polícia Científica poderá apontar o que realmente aconteceu no acidente.

O condutor Higor Queli não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local, seu amigo Henrique Gaia foi socorrido pelas Equipes do SAMU, um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais veio para apoiar no socorro, mais devido a agilidade dos socorristas do SAMU não foi necessário o pouso da aeronave que sobrevoou o local e retornou a base.

Henrique Gaia foi levado para pronto-socorro de Guaíra onde recebeu os primeiros atendimentos, e na noite de domingo passou por uma cirurgia a qual foi bem sucedida, ainda na noite deste domingo Henrique foi transferido para Barretos (SP), mas infelizmente ele não resisistiu e veio a óbito na manhã desta segunda-feira 13 de junho.

