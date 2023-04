PM prende traficante com variedade de drogas em Votuporanga

A Força Tática apreendeu porções de cocaína, crack, skank e dinheiro.

Policiais militares de Força Tática prenderam um indivíduo com ampla variedade de drogas próximo da Praça da Cecap II, em Votuporanga/SP, na noite da última quarta-feira (19.abr).

De acordo com informações da corporação, PMs realizavam patrulhamento pela área, quando avistaram um motociclista realizando uma transação com um pedestre, entregando algo ao indivíduo, e optaram pela abordagem.

Contudo, ao perceber que seria abordado, o motociclista tentou fugir, mas acabou perdendo o controle e abandonando o veículo para fugir a pé; porém, o suspeito, que já era conhecido pelas equipes por envolvimento com tráfico de drogas, acabou contido e abordado.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram cocaína e crack, além de R$ 20 em dinheiro e um celular, que quebrou ao cair no chão.

Questionado, o suspeito confessou o crime, mas tentou ludibriar a equipe informando um endereço falso; no entanto, as equipes já sabiam o verdadeiro domicílio do indivíduo e se dirigiram ao local, onde encontraram mais cocaína, crack, skank e dinheiro.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.