Colisão entre motocicletas deixa feridos em Votuporanga

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (21), na Rua São Paulo, área central da cidade.

Na tarde desta sexta-feira (21), uma colisão entre duas motocicletas deixou pelo menos dois feridos na Rua São Paulo, na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, uma motocicleta acabou por abalroar outra que seguia no sentido oposto e, com o impacto ambos os condutores foram arremessados ao solo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram “E.,” de 39 anos, com escoriações diversas e suspeita de fratura em membro inferior, até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento); uma jovem também teria sido socorrida com ferimentos.

A Polícia Militar foi chamada e preservou o cenário até à chegada da Polícia Científica que deve emitir laudo apontando as causas do acidente.