Carro é encontrado submerso em córrego de Cedral

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Corpo de Bombeiros mobilizou quatro viaturas com mergulhadores para procurar supostos ocupantes de um Ford/Ka que caiu em um córrego em Cedral, na manhã desta quarta-feira (27/3), na região Metropolitana de São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações dos Bombeiros ao sbtinterior.com, o veículo foi encontrado submerso na água e estando visíveis somente rodas e para-choque. O automóvel tem placas de Catanduva, cidade da região.

Além das quatro viaturas dos Bombeiros, viaturas da Polícia Militar também se deslocaram para isolar a área, que fica perto da estrada de terra do ‘Baixadão’. A corporação ainda disse ao sbtinterior.com, que o nível da água está mais alto do que o comum, devido as recentes chuvas.

Ainda não se sabe quantas pessoas ocupavam o automóvel quando ele caiu no córrego, e nem a dinâmica do acidente. SBT Interior