TRAGÉDIA EM FAMÍLIA DE VOTUPORANGA: casal morre de COVID em menos de 24 horas

Mais uma tragédia abala uma família de Votuporanga. Em um período de 24 horas, um casal bastante conhecido na cidade perdeu a vida em razão de complicações causadas pela COVID-19.

O casal Antônio Carlos Tassi, o Nim funileiro e que tinha uma casa de espeto e sua esposa Luciane Fernandes Tassi, morreram em um período de apenas 4 horas, em Votuporanga. O conhecido Tassi, funileiro morreu nesta madrugada, aos 56 anos de idade, com diagnóstico de COVID-19.

De acordo com a Santa Casa, ele deu entrada com diagnóstico de COVID-19 no dia 11 deste mês. Ficou internado e, infelizmente, veio à óbito nesta madrugada. Muito querido por todos, deixa os familiares e um vasto círculo de amizade em Votuporanga e região. O seu corpo foi sepultado na manhã desta quinta-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Já nesta tarde, a sua esposa Luciane veio a óbito em decorrência da COVID-19. O seu corpo deverá ser sepultado ainda nesta tarde.

O casal era tio do conhecido e querido Allan Tassi, morto tragicamente em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga.

REPORTAGEM VOTUNEWS: