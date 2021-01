A enfermeira Alari Furlan, que atua como gerente administrativa do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto (SP) fez um apelo sobre a importância de evitar aglomerações durante as feitas de fim de ano.

“Estamos preocupados com aglomerações que podem acontecer, principalmente com as nossas crianças. As nossas crianças não apresentam sintomas em sua grande maioria, mas podem transmitir o vírus para dentro de casa”, afirmou a enfermeira em um vídeo divulgado na internet.

Segundo Alari, caso pais ou responsáveis optem por sair com as crianças, é necessário cumprir as medidas de higiene e distanciamento social para evitar casos da Covid-19.

“A repercussão da doença para a criança é menor, mas a gente percebe que elas podem ficar em estado grave, temos sempre que lembrar disso.”

Como exemplo, ela relatou que o HCM já registrou casos de crianças que ficaram internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que duas delas morreram em decorrência de complicações da doença.

“Lembrando das gestantes, elas são pacientes de risco. Tivemos no HCM casos de gestantes que tiveram de ficar internadas, tiveram trabalho de parto prematuro e acabaram internadas em UTIs, separadas das crianças”, disse.

“A gente não precisa passar por nada disso, é só a gente ter consciência e realmente se cuidar.”

Em outro vídeo divulgado pelo Hospital de Base, o professor de virologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) Maurício Lacerda Nogueira fez um alerta sobre a atual situação da pandemia de coronavírus no interior de São Paulo.

“As vacinas realmente estão chegando, mas não chegarão agora. Elas não são para janeiro. Essas vacinas vão começar a ser distribuídas no final de janeiro para populações específicas e só vão atingir a população como um todo a partir da metade do ano que vem. Nesse momento, é fundamental que tenhamos muita preocupação com os dias de festas.”