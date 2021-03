Polícia Civil de Votuporanga vai investigar “fura-fila” na vacinação em Votuporanga

A Polícia Civil de Votuporanga vai investigar denúncias de supostas situações de “fura-fila” durante a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município. O inquérito, instaurado pelo delegado Marco Aurélio da Silva Tirapelli, do 1º Distrito Policial, foi aberto em virtude de um ofício do prefeito Jorge Seba (PSDB) e de requerimento feito pelo advogado Hery Katwinkell, ex-vereador e candidato a prefeito derrotado nas eleições do ano passado.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a investigação, que está em fase inicial, deverá apurar denúncias de peculato e de infração às normas sanitárias do Artigo 268 do Código Penal. Segundo Tirapeli, já foram solicitadas à Secretaria de Saúde e ao requerente a relação das supostas denúncias.

“Já estamos diligenciando para, em cima dessas informações, podermos coletar os documentos e solicitar quem teria sido beneficiado por essas vacinas e descobrir os servidores que eventualmente estariam envolvidos, autorizando ou ministrando as doses de maneira irregular”, explicou o delegado.

Desde que a vacinação contra a Covid-19 começou oficialmente no Brasil, no dia 17 de janeiro, diversas denúncias de “fura-fila” surgiram no país. Conforme já divulgado pelo Diário, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) já enquadrou diversas cidades da região.

O Ministério Público também já recebeu pelo menos 100 relatos de irregularidades em campanhas de vacinação municipais no Estado. Três são da região e promotores de José Bonifácio e Urupês também já estão apurando possíveis casos de “fura-fila” nas cidades.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Votuporanga informou que, desde quando tomou ciência da suspeita de que moradores da cidade possam ter furado a fila de vacinação contra a Covid-19, imediatamente, providenciou medidas para apurar os fatos. “A Procuradoria Geral do Município abriu sindicância administrativa e, por determinação do Gabinete, o Ministério Público e a Delegacia Seccional de Polícia Civil também foram oficiados quanto às medidas que a Administração adotou para apurar possíveis irregularidades. Desta forma, a Secretaria está inteiramente à disposição dos órgãos de investigação para contribuir com a apuração dos fatos”, informou.

A pasta informou também que afastou a equipe do Setor de Imunização enquanto o processo estiver em investigação. “A Secretaria da Transparência passou a acompanhar, diariamente, a lista de pessoas vacinadas para apontar, em tempo real, alguma ocorrência que possa não estar de acordo”, diz a nota.

Arthur Pazin /Diário da Região