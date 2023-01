Traficantes são presos com 13,7 quilos de maconha em Votuporanga

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga prendeu, na última sexta-feira (20), um casal e um homem – que atuava como motorista de aplicativo – suspeitos de serem “associados” no tráfico de drogas na região da cidade.

Segundo a Polícia Civil, os três já estavam sendo investigados. O casal coordenava as entregas e a contabilidade do esquema e o outro homem usava um VW Spacefox nas corridas do aplicativo para entregar o entorpecente.

No final da tarde de ontem, os investigadores abordaram o veículo e apreenderam cinco quilos de maconha que estavam no interior do carro. Depois, com o motorista já preso, eles se deslocaram até um sítio usado pelos traficantes e apreenderam o restante da droga.

O casal foi preso na casa em que moram, no bairro Pacaembu.

Os policiais apreenderam ao todo 13.750 quilos de maconha, o carro usado pelo motorista de aplicativo e um celular.

Os dois homens foram encaminhados para um presídio da região e devem passar por audiência de custódia. A mulher foi ouvida e liberada, mas continuará sendo investigada.

