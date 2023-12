Mulher morre em acidente entre carro e moto em cruzamento

Uma mulher, cuja identidade ainda não foi divulgada, morreu na manhã desta terça-feira em um acidente envolvendo a moto que ela conduzia, uma Honda Biz, e um veículo Celta, no cruzamento na marginal Anhanguera com a rua Chile, onde existe um pontilhão sobre a rodovia Marechal Rondon.

A ocorrência ainda não foi registrada e oficialmente não foi passada informação de qual dos veículos teria cruzado a preferencial. Conforme as primeiras informações, o carro teria cruzado a preferencial.

Equipes do resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU estiveram no local. Um médico do SAMU atestou o óbito da vítima no local.