Traficante é preso pela Força Tática em Avenida de Fernandópolis

Um velho conhecido nos meios policiais foi preso pela Força Tática da Polícia Militar após ser abordado na noite desta sexta-feira, dia 24, em uma das principais avenidas de Fernandópolis.

I.A.C.B., que já foi preso pelo mesmo crime e ainda respondendo a “carteirinha”, foi reconhecido pelos policiais em uma moto Honda/Biz de cinza, denunciado diversas vezes por promover delivery de drogas pela cidade.

Ele foi abordado no cruzamento da Avenida Expedicionários Brasileiros com a Rua Belo Horizonte. Após revista pessoal, foram encontrados nas vestes quatro porções de cocaína, sendo duas em um dos bolsos e as outras na carteira.

I. acabou confessando a existência de mais entorpecentes e, após deslocamento até o local onde mora, os policiais encontraram mais oito porções grandes de cocaína e 40 porções pequenas 5g cada, embaladas e prontas para serem comercializadas.

Toda a droga, celular, R$ 426 reais em dinheiro e a motocicleta foram apreendidas conduzidas ao Plantão Policial onde I.A.C.B. permaneceu preso e a disposição da Justiça.