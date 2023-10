Traficante é preso durante fiscalização de trânsito em Populina

Durante uma fiscalização de trânsito na Avenida Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, um condutor de um veículo Gol tentou fugir ao avistar uma viatura, retornando na direção do trevo de Turmalina.

Após uma breve perseguição, o veículo foi abordado e uma busca pessoal e veicular foi realizada. Nada ilícito foi encontrado com o condutor ou no veículo, porém, com o passageiro, foram encontrados dois papelotes de cocaína dentro de sua pochete.

Questionado, o indivíduo admitiu ter descartado um recipiente plástico contendo cocaína durante o trajeto. Com a confissão e com o auxílio de outras equipes, a droga descartada foi encontrada, totalizando 11 papelotes de cocaína dentro do recipiente plástico.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Fernandópolis, onde o traficante foi preso e toda a droga foi apreendida.