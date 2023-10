Santa Casa de Votuporanga comemora Dia do Médico com café da manhã especial

Corpo clínico foi recebido nesta quarta-feira (18/10), com ação na lanchonete do Hospital

Em homenagem ao Dia do Médico, celebrado nesta quarta-feira (18/10), a Santa Casa de Votuporanga preparou uma ação especial. Os profissionais foram recepcionados com um delicioso café da manhã, na lanchonete da Instituição.

A ação foi de agradecimento pelo trabalho desenvolvido. São aproximadamente 300 médicos atuantes na Instituição, entre corpo clínico, residentes e prestadores de serviço.

A Santa Casa é referência em média e alta complexidades para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista. Por mês, são realizados mais de 22 mil atendimentos somente no Hospital, com muita qualidade e humanização.

O provedor Amaro Rodero destacou a atuação destes profissionais. “É inestimável a sua contribuição para o bem-estar da sociedade e para a qualidade de vida das pessoas. Numa Instituição filantrópica, sem fins lucrativos, essa atuação merece ainda mais reconhecimento. Dispostos a exercer Medicina por entender seu propósito, sua missão e por serem defensores da saúde pública. Trabalham para melhorar o sistema de saúde e o acesso igualitário aos cuidados de todas e todos”, disse.

Ele agradeceu toda dedicação em prol do paciente. “Quero agradecer muito a parceria de todos os médicos, médicas e profissionais de saúde do Complexo Santa Casa, que notoriamente, amam o que fazem, têm orgulho da profissão que escolheram e por isso, dedicam grande parte de suas vidas a cuidar dos outros”, complementou.

O diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior, enfatizou a busca pela excelência no atendimento do corpo clínico e colaboradores para a população de Votuporanga e região. “Somos referência em tecnologia e competência profissional associado a empatia que é saber se colocar no lugar do seu paciente, compreendendo suas dores, frustrações e expectativas’, falou.

A diretora técnica da Instituição, Dra. Poliana Fontoura Kalinauskas Faria, também deixou uma mensagem para os médicos. “Vejo um corpo clínico dedicado e comprometido com a causa. Atuar em uma Instituição de Saúde, sobretudo filantrópica, é muito desafiador. Há engajamento em fazer um Hospital cada vez mais humanizado, com qualidade e acolhedor. Aproveito para parabenizar cada colega pelo dia e pelo trabalho desenvolvido em nossa Santa Casa”, finalizou.

Comemorações no Complexo

E a homenagem não se limitou apenas no Hospital. Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul também realizaram café da manhã para os seus profissionais. Os médico das unidades básicas de saúde de Votuporanga receberam chocolates em alusão à data.